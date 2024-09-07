Lübnanlı Sanatçı Raouf Rifai'nin Resim Sergisi İstanbul'da Açıldı

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatının ana temasını, "medeniyetimizin tarihi ve mirasıyla beslenen insanlık" olarak ifade eden sanatçının sergisi soyut eserlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor.

Çalışmalarının "Orta Doğu medeniyetinin ve evriminin gerçekliğini yansıtan bir ayna görevi" gördüğünü ifade eden sanatçı, İstanbul'daki sergisi için heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Singapur, Dubai, Tunus, Mısır'da sergiler açtım. Fakat İstanbul'da daha önce bir sergim açılmamıştı. İstanbul ayrı bir coğrafi merkez ve kendine özgü bir tarihi var. Tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğumuz ilişkilerde benim için çok önemli."

Sergi, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Raouf Rifai hakkında

Lübnan'da 1954'te doğan Rifai, Beyrut Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim gördü ve 1982'de Dekoratif Sanat alanında lisans eğitimini tamamladı.

Sorbonne Üniversitesinden "Urbanizm" alanında doktora derecesini 1995'te alan sanatçının eserleri ulusal müzeler, bankalar ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamusal ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.