Üye Girişi
Haberler

Lübnanlı Sanatçı Hanane Hajj Ali, İstanbul'da Jogging Performansını Sahneleyecek

Güncelleme:

Lübnanlı sanatçı ve aktivist Hanane Hajj Ali, DasDas'ta tek kişilik performansı olan 'Jogging'i sergileyecek. İstanbul'da düzenlenecek İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek olan etkinlik, Hajj Ali'nin Türkiye'deki ilk performansı olacak.

Lübnanlı sanatçı ve aktivist Hanane Hajj Ali, "Jogging" adlı tek kişilik performansını DasDas'ta sahneleyecek.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, ünlü sanatçı, DasDas'ın bu yıl ikincisini düzenleyeceği İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul'da olacak.

Tüm dünyada festivallerde performansını sergileyen Hajj Ali, festival dolayısıyla ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

Detaylı programa "dasdas.com.tr" adresinden ulaşılabilecek, biletler "mobilet.com" üzerinden temin edilebilecek.

Lübnan'ın tanınmış performans sanatçılarından Hajj Ali'nin tek kişilik oyunu "Jogging", bir taraftan seyirciyi Beyrut'un sokaklarında gezdirirken, diğer taraftan da birbirinden çok farklı Lübnanlı kadının kimliğine bürünerek düşlerine, arzularına, umutlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Türkiye Lübnan Sanat Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title