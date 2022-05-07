Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların seçimlere katılım oranının yüzde 60 olduğunu açıkladı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta ikamet eden Lübnanlılar için oy verme işlemi sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil diğer 48 ülkede ise oy verme işlemi 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Buhabib, 10 ülkede sandıkların kapanmasının ardından başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Bu ülkelerde kayıtlı yaklaşık 30 bin seçmenden 18 bin 225 bininin oy kullandığını ifade eden Buhabib, seçimlere genel katılım oranının yüzde 60'a ulaştığını söyledi.

Buhabib, bu ülkeler arasında yüzde 84 katılımla Suriye'nin başı çektiğini, onu sırasıyla yüzde 74'le İran'ın, sonra yüzde 66 ile Katar, Bahreyn ve Umman'ın izlediğini aktardı.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 58 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

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