Lübnanlı Çocuklardan Umut Dolu Sergi: 'Lebanon in Colors'

VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'da onlarca çocuk, hazırladıkları 400'ü aşkın tabloda tanık oldukları yıkım ve patlama sahnelerinden umut veren kareler çizdi.

Lübnan'daki saldırıların ve savaşların yol açtığı yıkımın çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekmek için Sayda kentinde "Lebanon in Colors" sergisi açıldı.

Sergi kapsamında, sanatçı Nevin Cuma rehberliğinde 3-20 yaş arası 85 öğrenci tarafından hazırlanan 400'ü aşkın tablo sergilendi.

Sergideki çalışmalar, Lübnanlı çocukların savaş dönemine ait görüntülerle kurdukları ilişkiyi yansıttı. Öğrenciler, tanık oldukları yıkım ve patlama sahnelerinden umut veren kareler çizdi.

Tablolarda yıkılmış binalar yerini çiçeklerle bezeli sokaklara bırakırken, dumanlı manzaralar gökkuşağına, enkaz görüntüleri ise çocukların oyun oynadığı alanlara dönüştü.

Sanatçı Nevin Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide geçmiş anıları ve yeni güne dair umudu anlatan tablolara yer verildiğini söyledi.

Cuma, "Beyrut'u hedef alan bombardımanlardan birinin fotoğrafını aldım ve ona huzur içinde uyuyan küçük bir melek çizerek bir tabloya dönüştürdüm. Buradan yola çıkarak, yıkımı temsil eden savaş fotoğraflarını renkli tablolara dönüştürdük." dedi.

"Burada mesela çocukların gözlerindeki korkuyu nasıl sevince, güvene, mutlu bir çocukluğa dönüştürdüğümüzü görebilirsiniz." diyerek sergideki tablolardan birini anlatan sanatçı Cuma, çocukların Lübnan'da güzel bir çocukluk yaşamaya ve hayallerini kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye hakları olduğunu vurguladı.

"Her insanın güzel bir çevrede yaşaması gerekir"

Serginin çocuk katılımcılarından 6 yaşındaki Kamar Arnavut da çizdiği tablo hakkında, "Savaşta Beyrut'un nasıl olduğunu, yıkımı ve üzücü manzarayı çizdim. Ama sonra onu güzel, renkli bir şeye dönüştürdüm. Çünkü her insanın güzel bir çevrede yaşaması gerekir." dedi.

7 yaşındaki Saşa ise çalışmasında, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde bir kız çocuğunun piyanosuna zarar verdiğini gösteren fotoğrafı işlediğini belirtti.

Saşa, "Bu hikaye beni çok etkiledi çünkü sanatı ve piyano çalmayı çok seviyorum. Bu yüzden tabloyu, o sahneyi görmek istediğim şekilde çizdim." ifadesini kullandı.

Sergiye katılan çocuklardan birisinin annesi olan Lara Azavat ise çocuklara böyle bir fırsat tanındığı için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Her çocuk kendini küçük bir sanatçı gibi hissetti çünkü birçok insan eserlerine baktı ve beğendi." diye konuştu.

Lübnan bayrağını taşıyan bir sivil savunma görevlisini çizen 11 yaşındaki Rin Haccac ise şunları kaydetti:

"Tüm acılara rağmen, umudun Lübnan'da yeniden filizleneceğini ve insanlığın ve sevginin var olmaya devam edeceği mesajını vermek istedim."