Lübnanlı Balıkçılardan Filistin'e Destek
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BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde balıkçılar, tırmanan Filistin-İsrail çatışması sebebiyle Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde balıkçılar, tırmanan Filistin- İsrail çatışması sebebiyle Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel