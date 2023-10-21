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Lübnanlı Balıkçılardan Filistin'e Destek

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BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde balıkçılar, tırmanan Filistin-İsrail çatışması sebebiyle Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentinde balıkçılar, tırmanan Filistin- İsrail çatışması sebebiyle Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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