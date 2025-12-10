Lübnan ve Umman, işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Avn, Umman Sultanı Bin Tarık ile bugün de bir araya geldi.

Başkent Maskat'taki görüşmelerde taraflar, çeşitli alanlarda işbirliği ufuklarının genişletilmesine verilen önemi vurguladı.

Görüşmelerin ardından, iki tarafın Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Maskat'ta düzenlenecek ilk Umman-Lübnan Ortak Komite toplantısına yönelik hazırlıkların erkenden başlatılması talimatı verildi.

İkili işbirliğini geliştirecek yeni anlaşmalar ve mutabakatlar için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Liderler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından derin endişe duyduklarını vurgulayarak, saldırıların derhal durdurulması ve İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan ve Arap topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.

Taraflar gerilimin tırmanmasını önlemeye, istikrarı sağlamaya, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmaya ve yeniden imara yönelik uluslararası çabalara desteğini yineledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn, dün başlayan 2 günlük ziyareti hakkında Umman Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Avn, ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşıyacağını, yatırımların teşvik edilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri yeniden güçlendirmeye önem verdiğini ifade etti.

Her koşulda diyalog dilinin ön planda tutulduğunu belirten Avn, anlaşmazlıkların çözümünde savaşların değil, müzakere ve diyaloğun esas alınması gerektiğinin altını çizdi.