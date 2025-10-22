Haberler

Lübnan ve Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Suriye ile karşılıklı saygı ve eşitlik esasına dayanan diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını duyurdu. Mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve insan hakları konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, komşu Suriye ile karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişki kurma fırsatı doğduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesinde yakında yeniden başlayacağını bildirdi.

Lübnan devlet televizyonuna konuşan Mitri, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 50 yıldır "eşit temellere dayanmadığını" belirterek, "Bugün elimizde bu ilişkileri karşılıklı saygı ve eşitlik esasına göre yeniden kurma fırsatı var. Artık bir tarafın diğerine vesayet uyguladığı dönem bitmeli." dedi.

Mevcut ilişkilerde "beyaz bir sayfa" açtıklarını ifade eden Mitri, Şam'a atadıkları büyükelçinin de çok yakında görevine başlayacağını belirtti.

Suriyeli mülteciler ve tutuklular meselesi

Suriyeli mülteciler konusunda da açıklamalarda bulunan Mitri, mültecileri topraklarında kalıcı hale getirmek istemediklerini, amaçlarının onları ülkelerine geri döndürmek ve yalnızca iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kişilerin kalmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Suriyeli tutuklular meselesine ilişkin ise Mitri, "Birçoğu hala yargılanmadan cezaevinde tutuluyor. Bu durum, 10 yıldan uzun süredir yargı süreci bekleyen ve terör suçlamasıyla yatan bazı Lübnanlı tutuklular için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Mitri, bazı Suriyelilerin eski rejime muhalif yapılanmalara mensubiyeti nedeniyle ülkesinde tutuklandığını belirterek, "Bu kişilere yönelik uygun bir çözüm bulunmasının zamanı geldi. Özellikle de mensubu oldukları gruplardan 'terör' nitelendirmesinin kalkmasının ardından." dedi.

İsrail tehdidi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın, " Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırmadaki tereddüdü sürerse İsrail tek taraflı adımlar atabilir" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Mitri, sınırdaki tatbikatlar sebebiyle İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarını artırmasından endişe ettiğini ancak yakın bir savaş söylemlerini reddettiğini dile getirdi.

Mitri, Lübnan'ın haklarını silah yerine siyaset ve diplomasiyle savunması, bu doğrultuda siyasi çabaların güçlendirilip özellikle ateşkes anlaşmasının uygulanması için ısrarcı olunması gerektiğini söyledi.

Lübnan'da resmi verilere göre 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı 1,8 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Esed rejiminin 2024 sonunda çökmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetim, Lübnan'a büyükelçi atamamıştı. Lübnan'ın Şam'a atadığı Saad Zahya'nın ise kasım ayında göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
