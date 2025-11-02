Haberler

Lübnan ve Mısır İlişkileri Gelişiyor: Başbakanlar Gazze Üzerine Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Gazze ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı kapsamında Kahire'de temaslarda bulunan Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Lübnan'la koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı. Abdulati, ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirterek, bunu siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ülkesinin Lübnan'ın egemenliğine, ulusal birliğine ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesine verdiği desteği yineleyen Abdulati, İsrail'in saldırılarının durdurulmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Selam'dan "Lübnan, saldırıların durdurulmasını kalıcı hale getirmeye çalışıyor" vurgusu

Lübnan Başbakanı Selam da Mısır'ın Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için oynadığı role dikkati çekerek, Lübnan'ın da bu yeni bölgesel iklimden yararlanarak saldırıların durdurulmasını kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirtti.

Selam, mevcut şartların Lübnan'da istikrarın desteklenmesi için yeni bir sürecin başlatılmasına fırsat sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
