Lübnan ve Mısır Dışişleri, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları ve gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam ve Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarını görüşen Selam ile Abdulati, Lübnan'daki gelişmeler ile gerginliğin azaltılması ve sükunete ulaşılması yönünde devam eden çabaları değerlendirdi.

Ülkesinin "Lübnan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali" tamamen reddettiğini vurgulayan Abdulati, "Lübnan ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için gerginliğin azaltılmasının ve gerginliğin azaltılması yoluna öncelik verilmesinin önemini" vurguladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde farklı bölgelerde 3 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.