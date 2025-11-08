Haberler

Lübnan ve Mısır Dışişleri, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra gerginliğin azaltılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları ve gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam ve Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarını görüşen Selam ile Abdulati, Lübnan'daki gelişmeler ile gerginliğin azaltılması ve sükunete ulaşılması yönünde devam eden çabaları değerlendirdi.

Ülkesinin "Lübnan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali" tamamen reddettiğini vurgulayan Abdulati, "Lübnan ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için gerginliğin azaltılmasının ve gerginliğin azaltılması yoluna öncelik verilmesinin önemini" vurguladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde farklı bölgelerde 3 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.