Haberler

Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Lübnan'ın güneyinde toplanan Ateşkesi Denetleme Komitesi, ateşkes ve silahların toplanması konularını ele aldı. Toplantıya ABD'li yetkililer ve UNIFIL temsilcileri katıldı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi, "ateşkes ve silahların toplanması" konularını görüşmek için Lübnan'ın güneyinde bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ateşkesi Denetleme Komitesi, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde 12. kez toplandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) ev sahipliği yaptığı toplantıya, Komite Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve üst düzey temsilciler katıldı.

Lübnan'ın istikrarının desteklenmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, "Lübnan ordusunun ateşkesin korunmasına ilişkin attığı adımlar ve silahların toplanması konularının ele alındığı" aktarıldı.

Açıklamada, Komite Başkanı Clearfield ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Ortagus'un toplantıdaki konuşmasına da yer verildi.

Buna göre Clearfield, Lübnan ordusunun profesyonelliğine ve bağlılığına dikkati çekti.

Ortagus ise "Lübnan'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve hükümetin, yıl sonuna kadar tüm silahların devletin kontrolüne alınması yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Artık Lübnan ordusunun planını tam olarak uygulaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesi Denetleme Komitesinde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
