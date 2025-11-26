Haberler

Lübnan ve GKRY deniz yetki alanları anlaşmasını imzaladı

Güncelleme:
Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için imzalanan anlaşmanın ardından işbirliğini güçlendireceklerini duyurdu. Anlaşma, bölgedeki enerji işbirliği fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalandı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katıldı.

Törenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Avn, anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avn, anlaşma sayesinde "Lübnan ve GKRY'nin, deniz kaynaklarını keşfetme ve bu alanda ortak işbirliğini geliştirme imkanına kavuşacağını" savundu.

Anlaşmanın hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür eden Avn, "deniz sınırlarının belirlenmesinin ardından keşif faaliyetlerini yürüten şirketlerin çalışmalarını kolaylaştıracak ikili anlaşmaların geliştirilmesi için ciddi şekilde çalışabileceklerini" öne sürdü.

GKRY ile enerji, iletişim altyapısı, turizm ve savunma alanlarında ortak projeler yürütebilecekleri iddiasında bulunan Avn, "Bu işbirliğimiz kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Herhangi bir komşuya, dosta ya da ortağa engel koyma amacı taşımıyor." ifadelerini kullandı.

GKRY lideri Hristodulidis de anlaşmanın taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini öne sürdü.

Anlaşmanın, Orta Doğu'da enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını güçlendirdiğini ve bölgenin Avrupa için alternatif bir enerji koridoru olmasına imkan tanıdığını savunan Hristodulidis, Lübnan ile elektrik bağlantısına ilişkin fizibilite çalışması hazırlanması için yakın dönemde Dünya Bankasına başvuracaklarını aktardı.

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
