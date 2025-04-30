Lübnan ve BAE Liderleri İkili İlişkileri Geliştirme Üzerine Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ikili ilişkileri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de mevkidaşı Bin Zayid ile bir araya geldi.

İki lider, Lübnan ile BAE arasındaki ilişkileri ilerletme konusunda mutabık kaldı.

Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiği ancak devletin egemenliğini ve gücünü yeniden sağlamaya başladığını dile getiren Avn, ülkedeki tüm kesimlerin de gelecekleri için işbirliğine odaklandıklarını ifade etti.

Arap bölgesinin birlik olmasının önemine işaret eden Avn, BAE'nin Lübnan'a desteklerini takdir etti ve BAE'li yatırımcıları yeniden Lübnan'da görmek istediklerinin altını çizdi.

BAE'de 190 bin Lübnanlının yaşadığına dikkati çeken Avn, BAE'nin Lübnan'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin Zayid de Lübnan'ın toprak bütünlüğünün yanı sıra devletin güven ve istikrarı sağlamasına destek verdiklerini söyledi.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurulmuştu