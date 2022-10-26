Lübnan, Uluslararası Topluma Suriyeli Mültecilerin Eve Dönüşlerine Yardım Etme Çağrısı Yaptı

BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Lübnan Salı günü uluslararası topluma ve bağışçılara ülkedeki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak için çağrıda bulunurken yaklaşık 500.

BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Lübnan Salı günü uluslararası topluma ve bağışçılara ülkedeki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak için çağrıda bulunurken yaklaşık 500.000 Suriyeli de anavatanlarına gönüllü dönüş için kayıt yaptırdı.

Lübnan Genel Güvenlik şefi Abbas İbrahim tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Lübnan'daki toplam 500.000 Suriyeli mültecinin gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmek için 17 kayıt merkezine kaydolduğunu söyledi.

İbrahim düzenlediği basın toplantısında ayrıca Suriyeli mültecilerin Çarşamba günü başlayacak olan anavatanlarına geri dönüşünde izlenecek süreç hakkında da genel bilgiler verdi.

Bu arada Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hektor Haccar Salı günü uluslararası toplumu ve bağışçıları, Suriyeli mültecilerin Lübnan'dan güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya çağırdı.

Haccar, Çarşamba günü yapılması planlanan ilk Suriyeli mülteci konvoyunun dönüşüne yönelik denetlemelerde bulunacağı Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kasabasında açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan, her ay 15.000 Suriyeli mültecinin evlerine dönmesine destek olmaya karar verdi.

Bakan, mülteci kampının yaşam koşullarının "felaket" olduğunu ve Asal gibi küçük bir kasabanın büyük bir mülteci kitlesine ev sahipliği yapmasının her açıdan çok zor olduğunu söyledi.

Haccar, Lübnan güvenlik kurumları ile Suriye arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin mültecilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracağını yineledi.