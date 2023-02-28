Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın 62 Yıllık Arşivi Çalındı

BEYRUT, 28 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Geçici Enformasyon Bakanı Ziad Makary, 1961'den beri değerli tarihi fotoğrafların saklandığı Ulusal Haber Ajansı (NNA) arşiv sunucusunun çalındığını açıkladı.

Makary Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sunucunun yanı sıra Ulusal Haber Ajansı'nın arşiv odasındaki beş bilgisayarın da çalındığını belirterek, hırsızlığı "ulusa karşı işlenmiş bir suç" diye niteledi.

L'Orient Today Haber'>haber sitesi, Lübnanlı bakanın açıklamasına yer verdiği haberinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı.

1961 yılında kurulan Ulusal Haber Ajansı'nın merkezi, Beyrut'un Hamra bölgesindeki Enformasyon Bakanlığı binasında bulunuyor.

Lübnan genelinde 20'den fazla ofiste yaklaşık 300 çalışanı bulunan ajans, Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yerel ve uluslararası haberler yayımlıyor.

Lübnan eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele ederken, ülkede son birkaç yıldır hırsızlık ve diğer suç oranları artıyor.