Lübnan Ülkelerine Dönmek İsteyen Suriyeli Mülteciler İçin Kayıt Hizmetine Yeniden Başladı

BEYRUT, 4 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü anavatanlarına dönmek isteyen Suriyeli mülteciler için kayıt hizmetine yeniden başladı.

BEYRUT, 4 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü anavatanlarına dönmek isteyen Suriyeli mülteciler için kayıt hizmetine yeniden başladı.

NNA'nın haberine göre müdürlük Çarşamba günü, Bekaa Bölgesi'nin kuzeyindeki Arsal kasabasında yer alan bir kayıt merkezini yeniden faaliyete geçirdi. Bu merkez geçen yıl 6 Ekim'de lojistik nedenlerle faaliyetlerine ara vermişti.

Batıdaki Kalamun dağları ve Kuseyr'deki köylerine dönmek isteyen yaklaşık 50 Suriyeli aile Çarşamba günü isimlerini kaydettirdi.

Müdürlük, haftada üç gün merkezde hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Ciddi bir mali krizden muzdarip olan Lübnan'da yetkililer, ülkenin yerinden edilmiş çok sayıda insanı barındıramayacak durumda olmasından dolayı Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri gönderilmesine yardım etmesi için uluslararası topluma defalarca çağrıda bulundu.

Lübnan hükümeti tarafından açıklanan istatistiklere göre, nüfusu 5,5 milyondan fazla olan ülkede yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteci yaşıyor. BM Mülteci Ajansı, Lübnan'ın dünyada kişi ve kilometrekare başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bildirdi.