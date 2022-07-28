Lübnan Ticaret Bakanı ülkedeki ekmek krizinin 2 gün sonra çözüleceğini söyledi Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, ülke genelinde son birkaç gündür buğday yokluğundan kaynaklanan ekmek krizinin 2 gün içinde sona ereceğini açıkladı. Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, ülke genelinde son birkaç gündür buğday yokluğundan kaynaklanan ekmek krizinin 2 gün içinde sona ereceğini açıkladı. Selam, devletin sübvanse ettiği unun fırınlara gönderilememesi sonucu meydana gelen ekmek krizi hakkında yazılı açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bakanlığın hazırladığı, fırınlara un dağıtım cetvelinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Açıklamada, 2 gün içinde ekmek krizinin çözüleceği belirtilirken, bunun nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntı verilmedi. Lübnan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle buğday temini konusunda bir süredir sorunlar yaşıyor. Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 18 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yalnızca yüzde 10'unu üretebildiklerini ve geriye kalanının dışarıdan temin edildiğini söylemişti. Lübnan Meclisi, 26 Temmuz'da, buğday krizini çözmek için Dünya Bankasından 150 milyon dolar kredi çekilmesine onay vermişti. Güncel AA / İdiris Okuduci Togo Cumhuriyeti Lübnan Güncel Haberler

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