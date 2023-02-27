Lübnan Tıbbi Laboratuvar Geliştirme Konusunda Fransız Vakfı ile Anlaşma İmzaladı

BEYRUT, 27 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Geçici Sağlık Bakanı Firas Abyad Pazar günü, ülkede mali kriz devam ederken Lübnan'ın tıbbi laboratuvarlarının geliştirilmesi için Fransız Merieux Vakfı ile bir anlaşma imzaladı.

BEYRUT, 27 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Geçici Sağlık Bakanı Firas Abyad Pazar günü, ülkede mali kriz devam ederken Lübnan'ın tıbbi laboratuvarlarının geliştirilmesi için Fransız Merieux Vakfı ile bir anlaşma imzaladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, anlaşma kapsamında Merieux Vakfı, halk sağlığı laboratuvarları ağı için ulusal bir plan oluşturulması ve bu laboratuvarlarda çalışanların kabiliyetlerinin desteklenmesi konusunda Lübnan Sağlık Bakanlığı'na destek verecek.

Vakıf ayrıca Lübnan'ın uluslararası kalite standartlarına uygun olarak tanı amaçlı laboratuvar testleri yapmasına ve bulaşıcı hastalıklar için periyodik izleme programları başlatmasına yardımcı olacak.

Fransa'nın Lyon kentinde vakıfla anlaşmayı imzalayan Sağlık Bakanı Abyad, "Bu ortaklık epidemiyolojik gözetim programlarını güçlendirecek, kamu laboratuvarları ve özel laboratuvarlarda uluslararası kalite standartlarına uyumu sağlayacak ve Lübnan'daki hastalık ve salgınların erken teşhisini aktif hale getirecek" dedi.

Habere göre vakıf, bulaşıcı hastalıkların nüfusun en savunmasız grupları üzerindeki etkisini azaltmak için gelişmekte olan ülkelerde yerel kapasiteler oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

Lübnan 2019'dan bu yana, ülkenin sağlık sektörüne ağır bir darbe vuran ve çok sayıda doktor ve tıp uzmanının göç etmesine yol açan ağır bir mali kriz yaşıyor.