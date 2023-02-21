Lübnan, Suudi Dışişleri Bakanı'nın Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Konusundaki Tutumunu Destekledi

BEYRUT, 21 Şubat (Xinhua) -- Elnashra haber sitesinin haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü Suudi Dışişleri Bakanı'nın mültecilerin dönüşü konusunda Suriye ile diyaloğu teşvik etme konusundaki tutumunu takdir ettiğini söyledi.

BEYRUT, 21 Şubat (Xinhua) -- Elnashra haber sitesinin haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü Suudi Dışişleri Bakanı'nın mültecilerin dönüşü konusunda Suriye ile diyaloğu teşvik etme konusundaki tutumunu takdir ettiğini söyledi.

Bakanlık, Münih Güvenlik Konferansı'nda Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud'un "komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler ve acı çeken siviller sorununu ele almak için, özellikle Suriye ve Türkiye'yi vuran yıkıcı depremden sonra başka bir yaklaşım şekillenmeye başladığını" ifade ettiği tutumunu övgüyle karşıladıklarını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında "bu iç içe geçmiş ikilemi çözmenin en etkili yolu olarak Bakan Bin Ferhan'ın görüşünü paylaştıkları" dile getirildi.

Açıklamada, Lübnan'ın, "ülkenin üzerindeki yükü hafifletmek için, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin güvenliklerini ve onurlarını koruyacak şekilde güvenli bölgelere dönmeleri" çağrısında bulunduğu belirtildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre, Lübnan'da, çoğu mevcut mali krizin oluşturduğu zor koşullardan muzdarip 2 milyon 80 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.