Lübnan, Suriyeli Mülteciler Üzerindeki Kontrolü Sıkılaştırdı

BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- Lübnan hükümeti, yerel halk ile yerlerinden edilmiş Suriyeliler arasında artan gerilimler üzerine mültecilere ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırdı.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından ayrılanların "mülteci statüsünün" resmi olarak iptal edileceği belirtildi ve güvenlik güçlerine "kuralları ihlal edenlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve Suriyelilerin Lübnan'a yasadışı girişinin engellenmesi" çağrısında bulunuldu.

Kabine ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Suriyelilerin yeni doğan bebeklerini kaydetmelerini isterken; Çalışma Bakanlığı'nı mültecilerin yalnızca izin verilen sektörlerde çalışmasının sağlanması için sıkı takiple görevlendirdi.

Kabine, bu kararları, ülkenin 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin varlığıyla daha da derinleşen eşi benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kaldığı bir dönemde aldı.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab Çarşamba günü İtalya'nın Lübnan Büyükelçisi Nicoletta Bombardiere ile yaptığı görüşmede, "Lübnan vatandaşları ile Suriyeli mülteciler arasındaki gerilim en yüksek seviyelere ulaştı ve şu anda tehlikeli bir aşamadayız." dedi.

Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre Saab, "Durum, Avrupa Birliği'nin yerlerinden edilmiş kişiler konusundaki politikasında radikal bir değişikliğe gidilmesini ve soruna farklı ve hızlı bir çözüm bulunmasını gerektiriyor" şeklinde konuştu.