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Lübnan-Suriye sınırında UNHCR ofisi açılacak

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Lübnan Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) mülteci akışını kontrol etmek amacıyla Lübnan-Suriye sınırında bir ofis açacağını duyurdu.

BEYRUT, 13 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) mülteci akışını kontrol etmek amacıyla Lübnan- Suriye sınırında bir ofis açacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nun Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, 13-15 Aralık tarihlerinde Cenevre'deki BM genel merkezinde düzenlenen 2023 Küresel Mülteci Forumu sırasında duyurulan kararın, UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati arasında alındığı belirtildi.

Grandi, Mikati ile görüşmesinde, finansman sıkıntısı nedeniyle mülteci sorununun UNHCR için güçlük yarattığını belirterek, yerinden edilenleri kendi vatanlarında desteklemenin en iyi çözüm olduğuna inandığını ancak bunun biraz zaman alacağını ifade etti.

Mikati ise mültecilerin ülkelerine geri dönmesini teşvik etmek amacıyla, UNHCR'nin verdiği desteği mültecilerin kendi vatanlarındaki teşvik projelerine yoğunlaştırmasını istedi.

Lübnan'ın yerinden edilenlerle ilgili verileri UNHCR'den aldığını ve her bir vakanın durumunu incelediğini belirten Mikati, ülkesinin bu kadar çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaya devam edemeyeceğini vurguladı.

Hükümet verilerine göre halihazırda yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan, kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Bu durum, benzeri görülmemiş bir mali krizden mustarip olan ülke için taşınamayacak bir yük haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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