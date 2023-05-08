Lübnan: Suriye'nin Arap Birliği'ne Dönüşü Müşterek Arap Varlığını Güçlendirdi

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini yenileme kararının müşterek Arap varlığı yolunda atılmış doğru bir adım olduğunu söyledi.

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini yenileme kararının müşterek Arap varlığı yolunda atılmış doğru bir adım olduğunu söyledi.

Berri, Ulusal Haber Ajansı tarafından Pazar günü yayımlanan açıklamada, "Bu karar yıllarca ertelenmiş olsa da Arap sağduyusuna dönüş yolunda atılmış doğru bir adımdır" dedi.

Berri, "Suriye'nin Araplara, Arapların Suriye'ye dönüşüyle birlikte ortak Arap eyleminin yeniden dirilişi için bir umut ışığı doğdu" diye konuştu.

Bu arada geçici Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, "Lübnan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için ilk çağrıda bulunan ülkeler arasındaydı ve üyeliğinin askıya alınmasına karşıydı" dedi.

Arap dışişleri bakanları Pazar günü Kahire'de düzenlenen Arap Birliği olağanüstü toplantısında Suriye'nin 12 yıl aradan sonra birlikteki üyeliğini yenileme aldı.