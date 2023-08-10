Lübnan Savunma Bakanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Bakan Slim yara almadan kurtuldu, ancak aracına mermiler isabet etti.

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı.

Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bakan Slim, başkentteki Cısır Paşa (Paşa Köprüsü) mevkiinde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Slim, saldırıya ilişkin Beyrut merkezli MTV Televizyonu'na kısa bir açıklama yaptı.

Aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirten Slim, "Ben iyiyim ancak aracımın arka camları mermiler nedeniyle kırıldı." dedi.

Söz konusu saldırıya ilişkin hükümetten veya güvenlik yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.