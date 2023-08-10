Lübnan Savunma Bakanı Silahlı Saldırıya Uğradı
Güncel Haberler
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı. Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı ancak yara almadan kurtuldu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı.
Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Başkentteki Cısır Paşa mevkiinde düzenlenen saldırıdan Slim, yara almadan kurtuldu.
Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.
Olaya ilişkin Savunma Bakanlığından veya hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Güncel