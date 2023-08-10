Lübnan Savunma Bakanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı. Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı ancak yara almadan kurtuldu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.