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Lübnan Savunma Bakanı'nın Aracına Kurşun İsabet Etti

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Lübnan'ın geçici Savunma Bakanı Maurice Slim'in aracına başkent Beyrut'ta seyir halindeyken kurşun isabet ettiği bildirildi. Olayın suikast girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın geçici Savunma Bakanı Maurice Slim'in aracına başkent Beyrut'ta seyir halindeyken kurşun isabet ettiği aktarılarak, olayın suikast girişimi olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Lübnan'ın geçici Savunma Bakanı Maurice Slim'in aracına başkent Beyrut'taki Jisr el-Bashra Mahallesi'nde geçtiği sırada kurşun isabet etti. Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slim'in olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam al-Mawlawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin olayın hedefli bir saldırı mı yoksa başıboş mermilerden mi kaynaklandığını belirlemek için araştırdığını ifade ederek, "Her halükarda, Savunma Bakanının güvenliği için Allah'a şükrediyoruz" dedi.

Bir güvenlik kaynağı basına yaptığı açıklamada, olayın bir suikast girişimi olmadığını belirterek, başıboş mermilerin Slim'in aracına isabet ettiğini aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, söz konusu olayın Beyrut'un güneydoğusundaki dağlarda bulunan bir köyde Hizbullah üyeleri ile köy sakinleri arasında çıkan çatışmanın ardından köye Lübnan ordusunun konuşlandırılması sırasında meydana geldiği ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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