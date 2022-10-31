Lübnan Sağlık Bakanı: Yayılmanın Önüne Geçilmezse Kolera Bir 'Salgına' Dönüşebilir

BEYRUT, 31 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın geçici Sağlık Bakanı Firas Abyad, Pazar günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın enfeksiyonların yayılmasının önüne geçmekte başarısız olması halinde koleranın ülkede bir "salgına" dönüşebileceğini söyledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Bibnin kasabasında Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bir sahra hastanesinde kolera semptomları gösteren bir erkek çocuğu tedavi görüyor, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

BEYRUT, 31 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın geçici Sağlık Bakanı Firas Abyad, Pazar günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın enfeksiyonların yayılmasının önüne geçmekte başarısız olması halinde koleranın ülkede bir "salgına" dönüşebileceğini söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bir devlet hastanesini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Abyad, "salgın henüz emekleme aşamasında olduğu ve durdurulabileceği" için Lübnan'ın hastalığın yayılmasının önüne geçmek için "altın fırsatı" yakalaması gerektiğini ifade etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Bibnin kasabasında Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bir sahra hastanesinde kolera semptomları gösteren bir kadın tedavi görüyor, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Abyad, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın kolera nedeniyle yatan hasta sayısında olası bir artışa karşı yeterli hastane yatağının ayrılması konusunda hazırlık çalışmalarını izlediğini de sözlerine ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanı, salgının sadece ülkenin sağlık sektörünü değil, tarım ürünleri ihracatını ve turizmini de etkileyeceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kolera, tedavi edilmediği takdirde saatler içinde öldürebilen akut ishale yol açan bir hastalık. Temiz su ve sağlık önlemleri sağlanması mikrobun bulaşmasının önlenmesi ve hastalığın kontrolü açısından kritik önem taşıyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Bibnin kasabasında Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bir sahra hastanesinde hemşireler damar içi serumlar hazırlıyor, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Mart ayında kolera hakkında bir bilgi broşürü yayınlayan DSÖ, kolera salgını bölgesinin son üç yılda yerel bulaşma kanıtı ile doğrulanmış kolera vakalarının tespit edildiği, yani vakaların başka bir yerden taşınmadığı bir alan olduğunu söyledi.

Bakanlığın Cumartesi günü yayınladığı güncellenmiş Kolera Denetleme Raporu, ülkede 10 yeni teyit edilmiş vaka ve bir yeni can kaybı kaydedildiğini, toplam vaka sayısının 381'e, toplam can kaybının ise 17'ye çıktığını gösterdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Bibnin kasabasında Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bir sahra hastanesinde kolera semptomları gösteren bir çocuk tedavi görüyor, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

DSÖ, 6 Ekim'de yayınladığı raporda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın örgüte, ülkenin kuzeyinden rapor edilen iki laboratuvar kültürünün kolera vakalarını teyit ettiğini bildirdiği kaydetmişti. Bu, 1993'ten bu yana Lübnan'da meydana gelen ilk kolera salgınını işaret ediyor.