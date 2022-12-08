Lübnan Sağlık Bakanı: Kolera Salgını Kontrol Altında

BEYRUT, 8 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad Çarşamba günü, sınırlı sayıda doğrulanmış günlük vaka göz önüne alındığında Lübnan'daki kolera salgınının kontrol altında olduğunu söyledi.

Ulusal Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre, konuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Abyad, koleraya karşı aşı kampanyasının ilk aşamasında 4 vilayet, 6 ilçe ve 80 kasabada 479.582 doz aşının uygulandığını bildirdi. Aşıların yüzde 42'sinin Lübnan vatandaşlarına, yüzde 46'sının yerinden edilmiş Suriyelilere, yüzde 6'sının Filistinliler ile diğer milletlerden gelenlere uygulandığını söyledi.

Aşılama kampanyasının ikinci aşaması için Aralık ayında yeni bir grup aşının gelmesi bekleniyor. Bunlar da Lübnan'ın 295 kasabasında, Trablus, Danniyeh, Baalbek şehirlerindeki kamplarda ve Akkar kentinin geri kalan köylerinde yaşayan 900.000 kişiye uygulanacak.

Lübnan'da halihazırda 653 teyitli kolera vakası bulunuyor. Şüpheli vakalar da dahil olmak üzere kümülatif vaka sayısı 4.912'ye, can kaybı 23'e ulaştı.

Lübnan'da kolera salgını, 6 Ekim'de ülkenin kuzeyinde iki teyitli kolera vakası tespit edilmesiyle başladı. Şu anda ülkede 1993'ten beri ilk kolera salgını yaşanıyor.