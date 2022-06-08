Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek

AA - İdiris Okuduci - Güncel
 - Güncelleme:
Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, ülkenin tek havalimanı olan "Refik Hariri Uluslararası Havalimanı" bünyesinde ikinci bir terminal inşa edileceğini söyledi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, ülkenin tek havalimanı olan "Refik Hariri Uluslararası Havalimanı" bünyesinde ikinci bir terminal inşa edileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Hamiye, havalimanında incelemelerde bulunmak üzere yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havalimanındaki terminal sayısının ikiye çıkarılması için projenin hazır olduğunu kaydeden Hamiye, ihale bedelinin de 70 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi.

Hamiye, modern tarihindeki en kötü ekonomik krizle mücadele eden Lübnanlılar için terminalin iş kapısı olacağını ve tamamen özel sektör tarafından işletileceğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan havalimanının büyütülmesi için önceki hükümetler tarafından birçok proje hazırlandı ancak başta ekonomik kriz olmak üzere farklı gerekçelerle bunların tümü ertelendi.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Lübnan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title