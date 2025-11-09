Haberler

Lübnan Parlamento Başkanı Berri'den İsrail ile Normalleşme Açıklaması

Lübnan Parlamento Başkanı Nabih Berri, İsrail ile normalleşmenin söz konusu olmadığını belirtti ve tüm tarafların dolaylı görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Berri, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının tutumlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.

BEYRUT, 9 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Parlamento Başkanı Nabih Berri, İsrail ile normalleşmenin söz konusu olmadığını söyledi.

Berri, Asharq Al-Awsat gazetesine yaptığı açıklamada Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve BM dahil tüm ilgili tarafların dolaylı görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Parlamento Başkanı, "2000 yılında Mavi Hat'ın sınırlarının belirlenmesi sırasında jeoloji ve haritacılık uzmanlarının görüşlerine başvurulduğu gibi, gerektiğinde sivil uzmanların sürece dahil edilmesine itirazımız yok" dedi.

Berri, "İsrail'in tüm tehditleri ve hava saldırıları bu konudaki tutumumuzu değiştirmeyecek" dedi.

Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkes 27 Kasım 2024 tarihinden bu yana yürürlükte. Buna rağmen İsrail ordusu, "Hizbullah tehdidini" bahane göstererek Lübnan'a yönelik saldırılarına zaman zaman devam ediyor ve Lübnan sınırındaki beş ana mevzide güçlerini muhafaza ediyor.

Lübnan'ın doğu ve güneyinde hafta sonu üç aracı hedef alan üç İsrail hava saldırısında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
