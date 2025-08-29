Lübnan Ordusundan Suriye ile Sınır Kontrolü için İletişim

Lübnan ordusu, kuzey ve doğu sınırlarını kontrol altına almak için Suriye makamlarıyla temas halinde olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanı Heykel, bu iletişimin iki ülkenin ortak çıkarları için önemli olduğunu vurguladı.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarını kontrol altına almak için Suriye makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye makamlarıyla kurulan temasların ve sınır kontrolünün iki ülkenin ortak çıkarına olduğu belirtildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in başkent Beyrut yakınlarındaki Yarze bölgesinde, gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey komutanlarla olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Heykel toplantıda, "Kuzey ve doğu sınırlarının kontrolü konusunda Suriye makamlarıyla gerekli iletişimi sağlıyoruz. Bu, ortak çıkarımız içindir." dedi.

Heykel ayrıca, "Lübnan ordusu, çeşitli düzeylerde büyük sorumluluklar üstleniyor ve hassas görevler üstleneceği kritik bir aşamaya giriyor. Görevini başarıyla yerine getirmek için gerekli adımları atacak, bunu yaparken toplumsal barışı ve iç istikrarı korumayı göz önünde bulunduracaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan-Suriye sınırının uzun yıllardır tekrarlanan kaçakçılık girişimlerine sahne olduğu belirtiliyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, hükümetinin, sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılığın önlenmesi ve (Lübnan'daki) Suriyeli sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşünün sağlanması amacıyla Suriye tarafıyla doğrudan işbirliği başlattığını ifade etmişti.

