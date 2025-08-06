Lübnan Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon Düzenledi

Lübnan ordusu, ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından 3'ünün Baalbek'te girilen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Eş-Şeravine bölgesinde uyuşturucu kaçakçıları ile ordu mensupları arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, haklarında yakalama kararı bulunan "Ebu Selle" ve "Sultan" lakaplı kişiler ile bir üçüncü kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen 3 kişinin, ülkenin önde gelen en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılarından olduğu aktarıldı.

Söz konusu kişilerin, "asker öldürme, adam kaçırma, ordu mensuplarına, karakola ve askeri devriyelere ateş açma, silahlı soygun ve hırsızlık dahil birçok suçtan arandığı" ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, "Bu kişiler, yıllar boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerinde uyuşturucuyu yayarak özellikle gençler başta olmak üzere binlerce kişiyi suça sürükledi." ifadesi kullanıldı.

Lübnan ordusu 14 Temmuz'da, ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Suriye sınırı yakınındaki Yemune beldesinde, "şimdiye kadar tespit edilen en büyük uyuşturucu üretim tesislerinden birine baskın düzenlediğini" duyurmuştu.

Suriye sınırına yakın Baalbek bölgesi, yıllardır uyuşturucu üretimiyle anılıyor. Mart ayında söz konusu bölgede, Suriye güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.