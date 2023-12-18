Üye Girişi
Haberler

Lübnan Ordusu, Trablusşam'da 51 yasadışı göçmeni kurtardı

Güncelleme:
Abone Ol

Lübnan ordusu, Trablusşam kenti yakınlarında batan bir teknedeki 51 yasadışı göçmeni kurtardığını duyurdu. Kurtarılan kişiler arasında 49 Suriyeli ve 2 Filistinli bulunuyor.

BEYRUT, 18 Aralık (Xinhua) -- Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti yakınlarında batan bir teknedeki 51 yasadışı göçmeni kurtardığını duyurdu.

Ordudan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, kurtarılan kişilerin 49'unun Suriyeli, 2'sinin ise Filistinli olduğu belirtildi. Operasyon, Lübnan Kızılhaçı ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Olay, Lübnan'da giderek büyüyen yasadışı göç sorununu gün yüzüne çıkardı. Son aylarda daha fazla sayıda Suriye, Filistin ve Lübnan vatandaşı daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek için ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir finansal krizle boğuşan Lübnan'ın nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk çekiyor. Ülkedeki güvenlik kurumları, yasadışı göçteki artışla mücadele çabalarını artırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Lübnan Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title