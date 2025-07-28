Lübnan Ordusu Terör Hücresini Çökertti

Lübnan ordusu, terör gruplarına yönelik operasyonlar kapsamında bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Askeri İstihbarat Müdürlüğünün "terör örgütlerine yönelik izleme ve güvenlik takip operasyonlarını sürdürdüğü" belirtildi.

Bu kapsamda "Lübnan ordusunun, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 5 teröristi yakaladığı" aktarıldı.

Açıklamada, soruşturmanın ardından gözaltına alınan kişilerin yargıya sevk edildiği belirtilirken terör hücresine isnat edilen suçlar ya da bağlı oldukları örgüt hakkında bilgi verilmedi.

Lübnan'da 24 Temmuz'da da yurt dışındaki örgüt yöneticilerinin talimatıyla Lübnan askeri birliklerine saldırı hazırlığındaki DEAŞ hücresinin çökertildiği açıklanmıştı.

Lübnan ordusu, 25 Haziran'da ülkedeki "Kasura" kod adlı DEAŞ liderinin yakalandığını açıklamıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, zanlının yanında çok miktarda silah ve mühimmatın yanı sıra elektronik cihazlar ile insansız hava aracı yapımında kullanılan ekipmanların ele geçirildiği kaydedilmişti.

DEAŞ'ın Lübnan'daki liderinin yakalandığı gün, Suriye İçişleri Bakanlığı da başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan DEAŞ hücresinin tüm üyelerini yakaladığını bildirmişti.