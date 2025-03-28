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Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 56 Kişiyi Yakaladı

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Lübnan Ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçişlere karşı yürütülen operasyonlar kapsamında 56 kişiyi yakaladığını açıkladı. Yakalananların Suriyeli olduğu belirtilirken, yasadışı geçişlerde kullanılan araçlarda uyuşturucu ve askeri ekipman bulundu.

Lübnan Ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadele çalışmaları kapsamında 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar çerçevesinde sınır hattından ülkeye giriş yapmaya çalışan 56 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin Suriyeli oldukları aktarıldı.

Yasa dışı yollardan Lübnan'a girmeye çalışanların kullandıkları 4 araç ve 3 motosiklete el konulduğu belirtilen açıklamada, araçlarda çok miktarda uyuşturucu ile askeri ekipman bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan 56 kişinin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Lübnan Ordusu, geçen hafta 3 Suriyeli askerin öldürülmesi üzerine çatışmaların yaşandığı sınır hattındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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