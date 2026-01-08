Lübnan ordusu Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanması için de plan hazırlayacak

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanmasına yönelik bir plan hazırlayacağı ve bunu şubat ayında bakanlar kuruluna sunacağı bildirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Joseph Avn başkanlığında ve Başbakan Nevvaf Salam'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Morcos, toplantı sırasında ordu komutanlığının kabineyi silahları toplama planına ilişkin bilgilendirdiğini ve bakanlar kurulunun da ordunun çabalarını ve yaptıklarını takdir ettiğini ifade etti.

Ordunun, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanması için bir plan hazırlayacağını ve bu planı şubat ayında kabineye sunacağını belirten Morcos, planın tüm aşamalarının mümkün olan en kısa sürede uygulanmaya devam edileceğini kaydetti.

Lübnan ordusu silahların toplanmasında Litani Nehri'nin güneyindeki ilk aşamanın hedeflerine ulaşıldığı ve ileri bir aşamaya geçildiği ancak İsrail saldırılarının ve güneydeki bölgeleri işgalinin planın tamamlanmasını olumsuz etkilediği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert de bu sabah yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmasını, tüm Lübnan topraklarına yayılma ve silahları devlet kontrolünde tutma planının uygulanmasında "büyük bir gelişme" olarak değerlendirmişti.

Silahların toplanması süreci

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan bakanlar kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.