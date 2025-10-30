Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Sert Yanıt: Egemenliğimiz İhlal Ediliyor

Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin ülkenin güneyinde düzenlediği baskının "Lübnan egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu vurgulayarak, Ateşkesi Denetleme Komitesinden, Tel Aviv yönetiminin devam eden ihlallerine son verilmesi için gerekli adımları atmasını istedi.

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Belida beldesine düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail baskınının "suç teşkil eden bir saldırı" olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği bu eylem, Lübnan egemenliğinin ve ateşkes anlaşmasının ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in ileri sürdüğü "asılsız iddiaların" gerçeği yansıtmadığı, bu tür söylemlerin yalnızca "Lübnan'a ve sivillere yönelik süregelen ihlalleri meşrulaştırma amacı taşıdığı" vurgulandı.

Açıklamada, ordu komutanlığının, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinden, İsrail'in devam eden ihlallerine son verilmesi için gerekli adımları atmasını talep ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.