Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL Askelerine Yapılan Saldırı Kınandı

Güncelleme:
Lübnan ordusu, İsrail'in UNIFIL askerlerine tankla ateş açmasına tepki gösterdi ve ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini vurguladı. Ordunun, İsrail'in saldırılarına son vermek için dost ülkelerle iş birliği yapacağı belirtildi.

Lübnan ordusu, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tankla ateş açmasını kınayarak Tel Aviv'in devam eden ihlal ve saldırılarına son vermek için "dost ülkelerle" koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi.

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in sabah saatlerinde devriye görevi yapan UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almasını kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmeyi sürdürerek ülkedeki istikrarı bozduğu ve ordunun güneydeki konuşlanmasını engellediği belirtildi.

Lübnan'ın, İsrail'in devam eden ihlal ve saldırılarına son vermek için "dost ülkelerle" çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin "tehlikeli tırmanış" niteliği taşıması nedeniyle derhal harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde askerlerine ateş açtığını belirtmişti.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı, olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedilmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
