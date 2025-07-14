Lübnan Ordusu'ndan Büyük Uyuşturucu Baskını

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı ve Suriye sınırı yakınındaki Yemune beldesinde, "şimdiye kadar tespit edilen en büyük uyuşturucu üretim tesislerinden birine" baskın düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Askeri istihbarat birimlerinin Yemunah-Baalbek bölgesinde büyük bir captagon üretim tesisi olduğuna dair bilgi edinmesi üzerine, istihbarat ekipleri ile ordu birlikleri tesise ortak bir baskın düzenledi. Söz konusu yer, bugüne dek ortaya çıkarılan en büyük tesislerden biri oldu." ifadelerine yer verildi.

Lübnan askerlerinin, tesiste kullanılan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki makine ve ekipmanları söktüğü ve bir kısmını imha ettiği kaydedilen açıklamada, "çok büyük miktarda captagon hapı, kristal madde ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildiği" aktarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun ilgili makamlara teslim edildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın yargı denetiminde başlatıldığı ve sorumluların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye sınırına yakın Baalbek bölgesi, yıllardır uyuşturucu üretimiyle anılıyor. Mart ayında söz konusu bölgede, Suriye güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.