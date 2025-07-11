Lübnan Ordusu, Kimlik Belgesi Olmayan 56 Suriye Vatandaşını Tutukladı

Lübnan ordusu, ülkede kimlik belgeleri olmayan 56 Suriye vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İstihbarat Müdürlüğüyle yapılan ortak operasyonda, ülkenin Kuzey ilinin Kura ilçesinde yer alan Anfe, Bişmizin ve Amyun bölgelerindeki Suriyelilerin yaşadığı kamplara baskın düzenlendiği belirtildi.

Mülteci kamplarına yapılan baskında 31 Suriye uyruklu kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Ülkenin Kuzey ilinde yer alan Medfun askeri kontrol bölgesinde de 18 Suriyelinin gözaltına alındığı, Güney ilinde ise 7 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, bu kişilerin yasal belgeleri olmadan ülkede bulunması nedeniyle tutuklandığı ve soruşturmanın yargı makamlarıyla birlikte yürütüldüğü aktarıldı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulu (Daru'l Fetva) ile görüşmesi sırasında, Lübnan hapishanelerinde tutulan 2 binden fazla Suriyelinin endişe ettiğini belirterek "Lübnanlı yetkililerin konuyu ele alma konusunda isteksiz davrandıklarını" ifade etmişti.

Haberde, Şara'nın konuyu Lübnan makamlarıyla görüşmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi görevlendireceği belirtildi.