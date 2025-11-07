Lübnan Ordusu, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Lübnan ordusu, İsrail'in son saldırılarının, ateşkes anlaşmasının uygulanması kapsamında ordunun Lübnan'ın güneyinde konuşlanmasını engellediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, " Lübnan'ın istikrarını hedef alan, güneydeki yıkımı genişletmeyi ve Lübnan halkına yönelik tehdidi canlı tutmayı amaçlayan İsrail saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı" belirtildi.

İsrail'in saldırılarının, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes uyarınca ordunun güneyde konuşlanmasının tamamlamasını engellediği vurgulandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen 6 noktaya düzenlediği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.