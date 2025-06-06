İsrail, saldırı düzenlediği Beyrut'ta denetleme yapılması yönündeki öneriyi reddetti

İsrail, saldırı düzenlediği Beyrut'ta denetleme yapılması yönündeki öneriyi reddetti
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Lübnan ordusu, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı noktaların denetlenmesi önerisini reddettiğini duyurdu. Ordu, devam eden İsrail saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekti ve işbirliğini askıya alma uyarısında bulundu.

Lübnan ordusu, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bazı noktaların, "saldırıların önlenmesi" amacıyla denetlenmesi yönündeki öneriyi reddettiğini belirterek İsrail ihlallerinin devamı halinde Ateşkesi Denetleme Komitesiyle işbirliğini dondurabileceklerini bildirdi.
Lübnan ordusunun sosyal medya platformu X hesabından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail son dönemde Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak çeşitli bölgelerdeki tesisleri, konutları ve sivilleri hedef aldı. Son olarak, dün gece Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı yerleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, ateşkese yönelik çabaları da umursamadığı kaydedildi.
Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırıların kınandığı açıklamada, "İsrail'in (tahliye) tehditlerinin hemen ardından, saldırının gerçekleşmesini önlemek amacıyla Ateşkesi Denetleme Komitesi ile koordinasyon kurduklarını ancak İsrail'in bu öneriyi reddettiği" aktarıldı.
"İsrail'in öneriyi reddetmesine rağmen bazı noktalarda inceleme yapmak üzere devriyeler gönderildiği" belirtilen açıklamada, Lübnan'ın 1701 sayılı BM kararı ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasına bağlılığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca İsrail'in anlaşmayı sürekli ihlal etmesi ve Ateşkesi Denetleme Komitesi ile işbirliği yapmayı reddetmesinin Lübnan'ın "komiteyle işbirliğini askıya almasına neden olabileceği" uyarısı yapıldı.
İsrail savaş uçakları dün "tahliye" tehditlerinin ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde 8 hava saldırısı düzenlemişti. Bu, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Dahiye'ye yönelik 4. büyük saldırı oldu.
Dahiye'deki siviller, İsrail'in tehditlerinin ardından bölgeden göç etmeye başladı.
İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine de 2 hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Stephanie Rady - Güncel
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