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Lübnan Ordusu, İsrail'e Roket Saldırısını Önledi

Lübnan Ordusu, İsrail'e Roket Saldırısını Önledi
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Haberler
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Lübnan ordusu, güneyden İsrail'e roket saldırısı girişimini engellediklerini açıkladı. Yapılan operasyonlarda roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi ve birkaç kişi gözaltına alındı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişimini önlediklerini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Bu bağlamda güneyden roketlerle İsrail'e yeni girişiminin olduğu istihbaratını aldıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı."

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin soruşturmaya alındığı ifade edildi.

Lübnan ordusu birkaç gün önce de, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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