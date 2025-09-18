Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkesi 4 Binin Üzerinde İhlal Etti

Lübnan Ordusu, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500'ü aşan ihlal gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Litani Nehri'nin güneyinde başlayan konuşlanma ve silahların devlet tekeline alınması planının uygulanmasını engellediğini duyurdu.

Lübnan Ordusu'na bağlı Yönlendirme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail, 2024'te Lübnan'a yönelik son saldırısının ardından, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500'ü aşan ihlallerini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda düşman İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bugün güneydeki bir dizi beldeyi ve bazı yerleşim bölgelerindeki sivilleri hedef alarak ölümlere ve yaralanmalara yol açtı." denildi.

İsrail'in kara, deniz ve hava yoluyla Lübnan'ın egemenliğini sürekli ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Düşman, sınır bölgelerinde yaşayanlara karşı bomba atılması ve evlerin patlatılması gibi suçlar işlemeye devam ediyor. Bu saldırılar ve ihlaller, ordunun güneydeki konuşlanmasını engelliyor. Devam etmesi halinde Litani Nehri'nin güneyinden başlayarak planın uygulanmasını (silahların devlet tekeline alınması planı) imkansız kılacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Ordu ayrıca, güney bölgelerinde yürütülen mühendislik araştırma operasyonları kapsamında özel bir askeri birimin İsrail tarafından Lebbune bölgesine (Sur kenti) yerleştirilen kamufle edilmiş bir casus cihazını tespit ederek etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Birimin operasyonları devam ediyor ve Ordu Komutanlığı, Saldırıların Durdurulmasını İzleme Komitesi ile Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde bu ihlalleri takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları, kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.