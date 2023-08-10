Lübnan Ordusu, Hizbullah'a ait mühimmat yüklü kamyonun devrildiğini açıkladı

Lübnan ordusu, Cebel Lübnan vilayetinde yaşanan kamyon kazası ve çatışma hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, mühimmat taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu çıkan gerginlikte 2 kişinin öldüğü belirtildi. Ordu, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

CEBEL Lübnan ordusu dün devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıkladı.

Lübnan ordusu, Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde dün yaşanan kamyon kazası ve sonrasındaki çatışmaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Hizbullah isminin geçmediği açıklamada, mühimmat taşıyan bir kamyonun Kahale'de ana yol üzerinde devrilmesinin ardından bölge sakinleri ile kamyon sahipleri arasında gerginlik çıktığı ifade edildi.

Gerginlik sonucu 2 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, kamyonun incelenmek üzere bir askeri merkeze çektirildiği, kara yolunun da yeniden trafiğe açtırıldığı kaydedildi.

Ordu güvenlik önlemlerini artırdı

Ordu, bölgedeki güvenlik önlemlerini de artırdı.

Olayın yaşandığı Kahale'de askerler, yeni bir gerginlik ve çatışma ihtimaline karşı farklı noktalarda konuşlandı.

Emniyet güçleri de Hizbullah'a ait kamyonun kaza yaptığı noktada incelemede bulunarak çatışma sonrası yerde kalan boş mermi kovanlarını topladı.

Kahale'deki çatışma

Hizbullah dün yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahale bölgesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisinin etkin olduğu Kahale'nin sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Hizbullah üyesi bir milis ve Kahale sakini bir kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.