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Lübnan Ordusu Güney'e Hareket Etti

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Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından 10 bin asker ile ülkenin güneyine konuşlanma için harekete geçti. Görüntülerde çok sayıda askeri aracın konvoylar halinde ilerlediği görülüyor.

- Lübnan ordusu ülkenin güneyine hareket etti

BEYRUT - Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti.

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının TSİ 05.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması gereği ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, çok sayıda askeri aracın konvoylar halinde ülkenin güneyine doğru harekete ettiği görüldü.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Sleem, hükümetin güneye 10 bin asker göndereceğini ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşması gereği geri çekileceğini vurgulamıştı.

Lübnan Ordusu Güney'e Hareket Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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