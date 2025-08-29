Lübnan Ordusu, Filistin Mülteci Kamplarındaki Silahların Toplanmasında Üçüncü Aşamayı Gerçekleştirdi

Lübnan ordusu, ülkedeki Filistin mülteci kamplarında silahların toplanması kapsamında 3. aşamayı gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yayınlanan yazılı açıklamasında, başkent Beyrut'taki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminin üçüncü aşamasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Ebu Rudeyne, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) ait silahların tesliminin Beyrut'un güneyindeki Burc el-Beracine, Mar İlyas ve Şatila mülteci kamplarında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Filistinli yetkili silahların Lübnan ordusuna "emanet olarak" teslim edildiğine işaret etti.

Ebu Rudeyne ayrıca, "Taraflar, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının durumunu takip etmek ve mültecilerin insani ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere, Lübnan'ın egemenliğine saygı ve Lübnan yasalarına bağlılık çerçevesinde ortak bir Lübnan-Filistin Komitesi kurulması konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde ise, Lübnan ordusuna ait askeri araçların, Filistinlilere ait silahları almak üzere Burc el-Beracine Mülteci Kampına girdiği belirtildi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, 21 Ağustos'ta Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını açıklamıştı.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetmişti.

Lübnan ordusu, 28 Ağustos'ta da Sur'daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali adlı Filistin mülteci kamplarından silahları teslim almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan'ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.