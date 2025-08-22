Lübnan Ordusu, Filistin Mülteci Kampında Silahları Teslim Almaya Başladı

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Beyrut'taki Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda Filistin tarafından teslim edilen silahların Lübnan ordusuna teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

BEYRUT, 22 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda Filistin kampları tarafından teslim edilen silahları taşıyan bir kamyona eşlik eden Lübnan ordusu mensupları, 21 Ağustos 2025.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, perşembe günü Burc el-Baracine Mülteci Kampı'ndaki silahların Lübnan ordusuna teslim edilmeye başlandığını bildirdi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
