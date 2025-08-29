Lübnan Ordusu, Filistin Kamplarından Silah Teslimatını Gerçekleştirdi
Lübnan'ın Sur kentindeki Reşidiye, Bas ve Burc El-Şimali kamplarından gelen silahların teslimatını denetleyen Lübnan ordusu, bu işlemin ikinci aşamasını 28 Ağustos'ta gerçekleştirdi.
SUR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın Sur kentindeki Reşidiye, Bas ve Burc El-Şimali Filistin kamplarından gelen bir grup silahın teslimini denetleyen Lübnan ordusu askerleri, 28 Ağustos 2025.
Lübnan medyası ve Filistinli kaynaklara göre, Lübnan perşembe günü ülkedeki Filistin kamplarından Lübnan ordusuna silah transferinin ikinci aşamasını gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel