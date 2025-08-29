Lübnan Ordusu, Filistin Kamplarından Silah Teslimatını Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Sur kentindeki Reşidiye, Bas ve Burc El-Şimali kamplarından gelen silahların teslimatını denetleyen Lübnan ordusu, bu işlemin ikinci aşamasını 28 Ağustos'ta gerçekleştirdi.

SUR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın Sur kentindeki Reşidiye, Bas ve Burc El-Şimali Filistin kamplarından gelen bir grup silahın teslimini denetleyen Lübnan ordusu askerleri, 28 Ağustos 2025.

Lübnan medyası ve Filistinli kaynaklara göre, Lübnan perşembe günü ülkedeki Filistin kamplarından Lübnan ordusuna silah transferinin ikinci aşamasını gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı

Kulüp başkanının kafasına sıkan şüpheli bakın nerede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.