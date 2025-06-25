Lübnan Ordusu, DEAŞ Liderini Yakaladı

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Lübnan ordusu, DEAŞ'ın ülkedeki önde gelen liderlerinden 'Kasura' lakaplı kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

Lübnan ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki liderinin yakalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "bir dizi takip ve istihbarat çalışmasının ardından" gerçekleştirilen operasyonda Askeri İstihbarat Dairesi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olan ve güvenlik operasyonlarının planlanmasına katılan "Kasura" lakaplı kişiyi yakaladığı belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile elektronik cihazlar ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanların da ele geçirildiği kaydedildi.

"Kasura" lakaplı DEAŞ'lının, örgütün Lübnan'daki eski lideri Ebu Said eş-Şami'nin yakalanmasının ardından bu göreve getirildiği kaydedildi.

Şami'nin, 27 Aralık 2024'te Askeri İstihbarat Dairesi tarafından düzenlenen nitelikli bir operasyon sonucu çok sayıda DEAŞ mensubuyla birlikte yakalandığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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