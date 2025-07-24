Lübnan Ordusu, DEAŞ Hücresini Çökerterek Terör Planlarını Engelledi

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Lübnan ordusu, DEAŞ destekli bir hücrenin, yurt dışındaki örgüt yöneticilerinin talimatlarıyla orduya saldırı hazırlığında olduğunu ortaya koyarak baskın düzenledi. Üç DEAŞ mensubu yakalandı.

Lübnan ordusu, yurt dışındaki örgüt yöneticilerinin talimatıyla Lübnan askeri birliklerine saldırı hazırlığındaki DEAŞ hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan İstihbarat Müdürlüğünün, terör örgütlerinin izlenmesi ve takibi çerçevesinde yürüttüğü bir dizi güvenlik operasyonu kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen bir hücre yapılanmasına baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sonucu DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İlk soruşturmalar, söz konusu yapılanmanın, Lübnan dışındaki örgüt liderlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda orduya yönelik terör eylemleri planladığını ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hücrenin diğer üyelerinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Lübnan ordusu, 25 Haziran'da ülkedeki "Kasura" kod adlı DEAŞ liderinin yakalandığını açıklamıştı. Ordudan yapılan açıklamada, zanlının yanında çok miktarda silah ve mühimmatın yanı sıra elektronik cihazlar ile insansız hava aracı yapımında kullanılan ekipmanların ele geçirildiği kaydedilmişti.

DEAŞ'ın Lübnan'daki liderinin yakalandığı gün, Suriye İçişleri Bakanlığı da başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan DEAŞ hücresinin tüm üyelerini yakaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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