Lübnan ordusu, ABD'de İsrailli subaylarla görüşme iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Lübnan ordusu, yerel basında yer alan, Lübnanlı ve İsrailli subayların ABD'de bir araya geldiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, bu konudaki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Lübnan ordusu, ABD'de Lübnanlı ve İsrailli subayların bir araya geldiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel gazetelerden birinde, Lübnan ordusuna mensup bir subay ile İsrail ordusuna mensup bir subay arasında ABD'de gerçekleştiği iddia edilen bir görüşmeye ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgiler içeren bir makale yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi, Lübnanlı bir subay ile İsrailli bir subayın, ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
